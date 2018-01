Ministro promete uma "bombadinha" de 5% do PIB este ano Ao comentar o pequeno crescimento de 2,3% do PIB brasileiro em 2005, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse que "a economia vai dar uma bombadinha". Ele previu que a economia brasileiro deve crescer em torno de 5% em 2006. Na avaliação do ministro, os fatores que contribuíram para a desaceleração do crescimento em 2005 estão superados. Paulo Bernardo citou: inflação sob controle convergindo para as metas, ajuste dos estoques e crise política. "Se olharmos esses fatores todos, são muito melhores", disse. Seca preocupa Segundo ele, o único fator de preocupação ainda é com o risco de quebra da safra agrícola. "Temos de fato um temor do que vai acontecer na área agrícola. Ainda há sinais de que podemos ter uma quebra da safra, de seca", afirmou. O ministro admite que não é positivo para a economia crescer num ano 2,3% e depois 5%. "Nós precisamos ter condições de crescer 4,5% durante 10 anos. É preciso ter um crescimento sustentável e previsível. Esse é o aspecto mais fundamental da nossa política", afirmou. Sem calote Para ele, o governo do PT acabou com a vulnerabilidade externa do País. "Quem iria imaginar o presidente Lula iria liquidar a dívida externa. Sem calote. Ele acabou com a vulnerabilidade", disse. Ele destacou que o dólar está com uma cotação baixa em relação ao real e o País não está se endividando. "Normalmente, a tentação quando o dólar está baixo é fazer uma dívida colossal. Estamos fazendo o contrário: aumentando reservas", disse. Pobreza a desigualdade Paulo Bernardo destacou que, com a melhora recente de vários indicadores econômicos, há condições para o País ter um período de crescimento sustentado com bons índices e inclusão social. "No ano passado, mesmo com essa crise do PIB, a pesquisa do Pnad mostrou que diminuiu a pobreza a desigualdade", disse. Com uma tabela nas mãos, o ministro mostrou uma série de indicadores que apresentaram crescimento acima do PIB em 2005: produção de bens duráveis (11,40%), exportações de manufaturados (13,50%), vendas de bens duráveis (16%), produção de veículos (6,10%), emprego com carteira assinada (5,88%), massa salarial real (5%), vendas de comércio varejista (4,80%). "Claro que gostaríamos que tivesse havido um desempenho maior do PIB. Mas não podemos olhar só uma número da economia. A percepção das pessoas sobre o desempenho da economia pode ser diferenciada", afirmou Bernardo.