Ministro quer dinheiro para recuperar 65% das estradas O ministro dos Transportes, Anderson Adauto, quer garantir recursos no Orçamento da União de 2004 para o financiamento da recuperação de 65% da malha rodoviária ao longo do próximo ano. Segundo o ministro, as condições financeiras para as obras estão sendo negociadas com a equipe econômica. "Temos condições técnicas de chegar ao final do ano que vem com 65% das rodovias efetivamente recuperadas não mais com operação emergencial de tapa-buraco", disse Adauto, após encontro com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Adauto disse que o ministro evitou comentar os números da proposta do Ministério do Planejamento para o Orçamento da União de 2004, que será encaminhada ao Congresso até o final deste mês. Na avaliação dele, seria "indelicado" comentar números que ainda não são conclusivos. "Temos a garantia do Ministério do Planejamento que os números do Orçamento ainda não estão fechados", afirmou. Ele informou que o Ministério do Planejamento realizará nesta quarta-feira uma nova reunião com os ministérios da área de infra-estrutura para discutir os números do Orçamento.