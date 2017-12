Ministro quer dobrar a produção pesqueira no país O ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República (Seap), José Fritsch, afirmou que pretende superar a meta do governo federal de aumentar a produção pesqueira em 50%. Para ele, isso será possível devido ao aumento do orçamento para R$ 75 milhões em 2004 e também por meio de políticas de incentivo ao consumo interno e externo, além de uma melhor organização do setor e investimentos. O orçamento so Seap este ano foi de R$ 4 milhões. Para 2004, a previsão é de aumento da produção da aqüicultura e da pescaria de 1 milhão para 80 milhões de toneladas. Segundo o ministro, esse salto na quantidade de produção será possível por meio do uso de 1% de todas as águas alagadas de barragens. Com isso, será possível superar a China, maior produtor mundial (42 milhões de toneladas por ano). Na primeira etapa do projeto será construído um frigorífico com capacidade de produção de 90 toneladas por dia na região da Usina de Furnas, em Minas Gerais. A previsão é de que o frigorífico esteja em funcionamento a partir de março próximo. A expectativa é de um crescimento de 60% na produção de camarão e 30% de peixes de água doce até o final do ano. De acordo com Fritsch, a produção nacional de camarão tem apresentado resultados positivos no exterior. "Estamos fazendo uma comercialização antecipada. Até fevereiro toda a produção está vendida", afirmou ele. Para o ministro, o peixe brasileiro tem um bom preço no mercado exterior, em comparação com outros produtos. "O frango, por exemplo, custa menos de US$ 1,00 por quilo e o peixe tem valores de até US$ 5,00 por quilo", disse. Para 2004, a Seap investirá em exposição de peixes nativos em países como Inglaterra, França e Alemanha. Em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a secretaria pretende incentivar a venda de peixes nos supermercados. As informações são da Agência Brasil.