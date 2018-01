Ministro recebe proposta de desenvolvimento do Norte Os Estados no Norte, mais o Maranhão e Mato Grosso, entregaram nesta quarta-feira ao ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, uma proposta conjunta de desenvolvimento econômico para a região. O documento pede a liberação de linhas de financiamento para produtores, recuperação de áreas desmatadas e reaproveitamento de terras que já foram devastadas. O tema será discutido no Amazontech 2003, que acontece na capital amazonense até o dia 27. Também será discutida a taxa permitida por lei de desmatamento, que é atualmente 20% da área total do Estado. Alguns secretários de Agricultura defendem que essa taxa seja aumentada para até 40%, em determinadas regiões com solo mais fértil. Outros pedem a redução do índice para até zero por cento, em locais onde a terra tem menos capacidade de recuperação. O assunto tem oposição na bancada ruralista mas, segundo o ministro, todos os lados serão ouvidos na elaboração da proposta final. Também estão no evento os ministros da Pesca, José Fritsch; e da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral.