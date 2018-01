Ministro recua e autoriza remessas de carnes à Rússia O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que havia determinado ao secretário de Defesa Agropecuária, Gabriel Alves Maciel, a suspensão, a partir do dia 8 deste mês, das emissões de certificados autorizando embarques de carne para a Rússia, por causa da aftosa, deu nesta terça seu aval à decisão do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa) de continuar emitindo essas autorizações até quinta-feira. O aval do ministro foi dado, segundo nota divulgada à noite pelo Ministério da Agricultura, após as explicações fornecidas pelo Dipoa sobre o descumprimento da ordem ministerial. Segundo a nota, o embargo se restringiu à carne "in natura", não se aplicando aos produtos termoprocessados e à produção anterior à identificação do foco de aftosa e, por isso, o Ministério obteve das autoridades sanitárias russas, no final de dezembro, "autorização para que os produtos obtidos a partir de animais abatidos antes da ocorrência do foco no Paraná fossem exportados" para a Rússia. A nota explica também que a determinação do Dipoa - "sem obter a prévia aprovação do Sr. Ministro" -, para que a emissão de certificados fosse suspensa somente a partir do dia 23 ocorreu "por lamentável falha de comunicação interna." O ministro, de acordo com o texto, "decidiu convalidar o prazo de 23/02/2006 estabelecido pelo Dipoa" também em razão das explicações do Departamento de que embargos como o decretado pela Rússia não costumam incluir produtos de animais abatidos "antes da ocorrência do fato gerador" e de que "o setor exportador ponderou não ser recomendável suspender imediatamente as exportações, posto que havia produção em trânsito, contratos comerciais a serem cumpridos e indisponibilidade de navios para embarque imediato de produto destinado à Rússia." O secretário Gabriel Alves Maciel optou pelo silêncio diante da cobrança pública a que foi submetido na noite de ontem com a divulgação de uma carta do ministro Rodrigues cobrando esclarecimentos sobre o não cumprimento de sua ordem de suspensão da emissão de certificados a partir do dia 8. A carta foi divulgada um dia após reportagem do "Estado" sobre pagamento de suborno a funcionários do governo russo para furar o embargo. A cobrança de Rodrigues provocou constrangimento entre os assessores, que aguardavam o afastamento de Maciel. O secretário passou o dia em reuniões e não quis comentar as críticas do ministro. A nota divulgada hoje pelo Dipoa não menciona o nome do secretário de Defesa Agropecuária. Os termos da carta dominaram as conversas entre empresários e exportadores de carnes no vôo de São Paulo para Brasília nesta terça-feira. "Foi o grande assunto da viagem", contou um empresário que veio à capital federal para discutir, na sede da União Brasileira de Avicultura (UBA), as regras propostas pelo governo para combater a gripe aviária e a possibilidade de uma nova greve dos fiscais federais agropecuários a partir de março. Os empresários que se reuniram em Brasília disseram estar surpresos com a nota. "Se há um problema é melhor solucioná-lo internamente. A roupa suja deve ser lavada em casa", comentou um representante do setor exportador de carne. A decisão de Rodrigues de publicar a nota no site do ministério também surpreendeu seus assessores. Na noite de segunda-feira, depois de deixarem o prédio do ministério, eles foram chamados de volta pelo ministro que exigiu a divulgação imediata do "memorando". A convocação aconteceu por volta das 21h. Pelo menos dois funcionários da Assessoria de Imprensa voltaram ao ministério para cumprir as ordens do chefe. A nota foi divulgada às 23h22, horário pouco usual para a divulgação de material para a imprensa. Minutos depois, por volta das 23h30, foi feito contato com os jornalistas que acompanham o dia-a-dia do ministério. "Há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a vã filosofia", disse presidente-executivo da Associação Brasileira dos Exportadores de Frango (Abef), Ricardo Gonçalves, filosofando para tentar entender a situação. "Me parece que o ministro está por aqui com ele", comentou o vice-presidente da UBA, Ariel Mendes. "Ele é meio atrapalhado e a secretaria precisa de alguém mais ágil", completou um outro participante do encontro. Na tarde de segunda-feira, Maciel já tinha sido alertado de que a situação não estava boa para ele. Ao falar para emissoras de televisão sobre a descoberta de outros seis casos de febre aftosa no rebanho do Paraná, ele demonstrava estar mais nervoso que o habitual. Questionado pelos jornalistas, ele teria dito que "as coisas não estavam boas para ele".