Ministro russo diz que não vai rever cotas do Brasil O vice-ministro do Comércio russo, Maxim Medvedkov, disse ontem ao ?Estado? que as cotas de exportação de carne do Brasil para seu país não serão revistas. "Não temos nenhuma orientação para rever o que foi acordado." A declaração foi dada ao mesmo tempo em que o presidente russo, Dmitry Medvedev, concluia sua visita ao Brasil.