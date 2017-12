Ministro transfere gabinete para Ribeirão durante Agrishow O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, transfere seu gabinete para Ribeirão Preto, interior de São Paulo, na semana entre 26 e 1º de maio. Nesse período, acontece a Agrishow, tradicional feira agropecuária do interior de São Paulo. Apesar da transferência, Rodrigues poderá voltar a Brasília nesse período para tratar de assuntos pontuais. Até hoje, está confirmada a participação de Rodrigues na abertura da feira, no dia 26, e a coordenação, na manhã do dia 27, de reunião do Fórum Nacional de Secretários de Agricultura. No dia 29, Rodrigues deve acompanhar parlamentares ruralistas em visita à Agrishow. As demais agendas ainda dependem de confirmação. No ano passado, Rodrigues também transferiu seu gabinete para Ribeirão Preto.