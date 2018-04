Ministro vê indícios de cartel na distribuição do GLP O ministro da Justiça, Paulo de Tarso Ribeiro, informou nesta quarta-feira, após reunião com o presidente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Sebastião do Rêgo Barros, que há indícios de cartel na distribuição de gás de cozinha. Segundo ele, a Secretaria de Direito Econômico (SDE) vai investigar esses indícios. O órgão, de acordo com o ministro, irá procurar os Ministérios Públicos nos estados para uma ação conjunta. Ele lembrou ainda que uma medida provisória publicada recentemente deu poderes à Polícia Federal de investigar condutas de cartel em ações interestaduais. "Se necessário, procuraremos também a Polícia Federal", disse. Outra medida, informou, será sensibilizar os Procons nos Estados para que ajudem na fiscalização. Paulo de Tarso afirmou que o governo não vai tolerar que a redução de preços nas refinarias, de 12,4%, anunciada pela Petrobras, seja "apropriada" pelo setor de distribuição e revenda. O ministro lembrou o esforço dos governos estaduais em reduzir a alíquota de ICMS sobre o gás de cozinha visando à redução do preço para o consumidor. "O governo entende que a redução da Petrobras deve ser repassada ao consumidor. Qualquer apropriação dessa redução na cadeia é indevida", disse o ministro. Ele acredita que a redução dos preços ao consumidor verificada pela ANP, de 6,1% em média, é benéfica, mas não é suficiente. O presidente da ANP informou que também foram detectados problemas no engarrafamento do GLP. Rêgo Barros acrescentou que não poderia divulgar os municípios onde há práticas suspeitas porque "são baseadas em indícios e não em constatações".