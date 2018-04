Ministro venezuelano nega ´endurecimento´ de Lula O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Nicolas Maduro, negou que exista um ?endurecimento? da relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o venezuelano, Hugo Chávez e afirmou que as relações entre Brasil e Venezuela superam qualquer ?eventual diferença?. ?Os meios de comunicação tentam alimentar uma rivalidade que não existe. Lula e Chávez mantêm uma relação de confiança e amizade que vai além de qualquer diferença que eventualmente possa existir?, afirmou Maduro. Em entrevista exclusiva à BBC Brasil, o chanceler venezuelano admitiu que o debate sobre a produção de biocombustíveis entre os presidentes Lula e Chávez durante a Cúpula Sul-Americana de Energia, foi importante para que ambos os países se ?posicionassem?. Maduro reafirmou o discurso de Chávez ao dizer que seu país não é contrário ao projeto brasileiro de produção de etanol e sim ao projeto dos Estados Unidos, que a seu ver, são ?distintos?. ?Conversamos muito sobre o tema e o presidente Lula deixou claro que o projeto brasileiro não coloca em risco a produção de alimentos para produzir biocombustível?. Diferente do projeto americano que, de acordo com Nicolas Maduro, pretende expandir a produção do etanol a partir da produção de milho para atender o que considera ?o padrão de consumo desenfreado da sociedade estadunidense?. Maduro reiterou a disposição do governo venezuelano em comprar etanol do Brasil para ser mesclado à gasolina venezuelana, o que a seu ver ?incrementará a demanda ao mercado brasileiro de biocombustível?. ?Após a cúpula, os presidentes Lula e Chávez saíram ainda mais unidos e conscientes de que é necessário acelerar o processo de integração regional?, disse Nicolas Maduro. Banco do Sul Outro projeto que supostamente desafinou as conversas entre Caracas e Brasília foi a criação do Banco do Sul, uma espécie de resposta sul-americana ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Mundial. O presidente Lula disse que o Brasil analisaria sua adesão ao projeto por considerar que sua criação não foi discutida pelos presidentes durante a Cúpula Sul-Americana de Energia. Sobre a decisão do presidente brasileiro, Maduro disse que haveria que ?respeitar os processos de cada país?. ?O Brasil preferiu analisar a proposta e por enquanto participará como observador, assim como o Equador e o Paraguai. Enquanto isso, estamos arquitetando o projeto junto com a Argentina e Bolívia?, afirmou o chanceler venezuelano. Uma das queixas de Lula é que o Brasil pretendia participar da concepção do projeto desde o começo e não integrar-se a um projeto já concebido. Na avaliação de Maduro, no período de dois anos o Banco do Sul será a instituição financeira ?mais importante para a América Latina?. ?Esperamos contar com a participação do Brasil neste projeto?, reiterou. Outro projeto que está sob análise do governo brasileiro é a Opegasur (Organização de Países Exportadores e Produtores de Gás de Sudamérica), uma espécie de Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) do gás. Maduro afirma que neste momento, ?apenas os países produtores e exportadores de gás integrarão o projeto. O Brasil será um dos grandes beneficiários da Opegasur?. Maduro, que assumiu a pasta do ministério de Relações Exteriores há oito meses, aproveitou para elogiar seu colega, o chanceler brasileiro Celso Amorim. ?O Brasil tem uma excelente política externa, da qual devemos aprender?, destacou. Questionado sobre a suposta influência que a Venezuela poderia exercer junto à Bolívia com relação à nacionalização dos hidrocarbonetos, Nicolas Maduro negou qualquer participação de seu governo, ressaltando a autonomia de cada país. ?Uma das virtudes dos governos latino-americanos é a autonomia. Anteriormente, todos os países tinham que prestar contas aos Estados Unidos, agora não. Cada presidente tem a autonomia de tomar decisões soberanas que considere oportunas?, afirmou. ?Não temos nada a ver com as decisões do presidente Evo Morales?, afirmou o chanceler venezuelano. Estados Unidos Com relação aos Estados Unidos, as tensões, que são permanentes, parecem estar longe do fim. ?É o pior momento das relações com o governo dos Estados Unidos?, analisa Nicolas Maduro. A seu ver, a vitória dos democratas no Congresso norte-americano não representou mudança alguma nas relações diplomáticas. Para o chanceler da Venezuela, país que é o quarto principal fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, ?melhorar as relações com o governo Bush, por enquanto, não é prioridade?. ?Nos interessa a América Latina?, destacou.