Ministros apresentam a Lula tipo de asfalto econômico Os ministros das Cidades, Olívio Dutra, e o interino da Fazenda, Murilo Portugal, apresentam nesta manhã ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um novo tipo de asfalto desenvolvido pela BR Distribuidora, mais barato e de melhor qualidade. O objetivo é levar essa nova técnica aos municípios. Participam também da exposição o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, o presidente do BNDES, Guido Mantega, e o vice-presidente de Agronegócio e Governo do Banco do Brasil, Ricardo da Conceição.