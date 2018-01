Ministros assinam constratos para linhas de transmissão O vice-presidente da República, José Alencar, a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, e o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Jelson Kelman, assinam hoje, às 15 horas, os contratos para a construção de 11 novas linhas de transmissão de energia elétrica. A cerimônia será no Palácio do Planalto e contará também com a participação de representantes das empresas que venceram o leilão do dia 30 de setembro e que serão responsáveis pela construção das linhas, que passarão por 11 Estados (Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba e Ceará).