Ministros bolivianos iniciam missão nesta segunda Em clara resposta ao pedido de trégua do Brasil, seis ministros do governo Evo Morales deixaram temporariamente os problemas internos da Bolívia e vão se dividir nesta segunda-feira na Esplanada dos Ministérios para encontros de trabalho com seus pares brasileiros. Comandada pelos ministros de Relações Exteriores, David Choquehuanca, e de Hidrocarbonetos e Energia, Carlos Villegas, a missão terá o objetivo de esmiuçar a oferta brasileira de fazer novos investimentos na Bolívia e de reforçar a cooperação para a solução de mazelas econômicas e sociais. Para o Palácio do Planalto, será a chance de distender de vez a relação bilateral e a ocasião para dissipar os temores de expulsão de brasileiros estabelecidos no país vizinho. A proposta de cooperação brasileira nas áreas agropecuária, de meio ambiente, de microcrédito e de comércio, além da antiga promessa de novos investimentos no setor petroquímico, foi posta sobre a mesa em maio durante visita do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, a La Paz. Na ocasião, estava no auge a crise provocada pela decisão da Bolívia de nacionalizar as refinarias de empresas estrangeiras, com ocupação militar das instalações da Petrobrás no país. A visita de Choquehuanca, entretanto, acabou acertada apenas no final de novembro, durante rápida conversa com Amorim em Santiago (Chile). No último dia 8, em Cochabamba (Bolívia), o intuito dessa missão foi ampliado como resultado das conversas entre os presidentes Morales e Luiz Inácio Lula da Silva - e também foi acertada a visita do boliviano a Brasília em 18 de fevereiro. Em Cochabamba, Lula expôs claramente a Morales sua preocupação com os impactos da reforma agrária sobre as propriedades de brasileiros que cultivam soja na Bolívia. Recebeu de Morales a garantia de que as fazendas produtivas não serão afetadas. Lula pediu ainda um tratamento "humano e civilizado" para os cerca de 20 mil extrativistas, garimpeiros e pequenos agricultores que se estabeleceram nas províncias bolivianas de Pando e Beni, na divisa com o Acre. Esses brasileiros estão ameaçados de expulsão pela aplicação da lei local que impede a permanência de estrangeiros na faixa de 50 quilômetros a partir da fronteira. Do ponto de vista do Itamaraty, as duas questões poderiam ser transformadas em mais um instrumento do governo Morales para driblar a crise política que abala sua administração. Há apenas 11 meses no poder, Morales é acusado pela oposição de interferir no funcionamento da Assembléia Constituinte e do Congresso e clama por mais autonomia para quatro departamentos, divisões administrativas que correspondem aos Estados. Em princípio, a questão do gás deverá ser tratada de forma genérica, uma vez que oficialmente a Petrobras não estará representada nos encontros desta segunda. O governo Lula se recusa a tratar de questões empresariais pendentes, como a indenização pela nacionalização das refinarias da Petrobras na Bolívia e o eventual reajuste no preço do gás. A pauta das conversas do ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, com Villegas e o vice-ministro da Eletricidade e Energias Alternativas, Jerjes Mercado, deverá se concentrar nas possibilidades de desenvolvimento da produção de etanol e biodiesel - experiência que também consolidaria a presença dos produtores de soja brasileiros na Bolívia. Choquehuanca, Villegas e Jerjes estarão acompanhados pelos ministros de Assuntos Camponeses e Agropecuários, Hugo Salvatierra, do Desenvolvimento Econômico, Celinda Sosa Lunda, de Planejamento do Desenvolvimento, Hernando Larrazábal, e de Serviços e Obras Públicas, Salvador Ric Riera. A missão boliviana incluirá ainda o assessor especial da Presidência, Pablo Solon, e o vice-ministro das Relações Exteriores, Maurício Drofler. Além de Amorim e de Rondeau, os ministros Marina Silva (Meio Ambiente), Paulo Bernardo Silva (Planejamento), Guilherme Cassel (Desenvolvimento Agrário), Luiz Fernando Furlan (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e Paulo Sérgio Oliveira Passos (Transportes) serão visitados pelos bolivianos.