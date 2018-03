Ministros da Agricultura do Mercosul se encontram em Brasília Os ministros da Agricultura do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia estarão reunidos nesta sexta-feira e no sábado, 30 e 31 de maio, para iniciar as discussões sobre questões sanitárias e fitossanitárias na Organização Mundial do Comércio (OMC) e na Área de Livre Comércio das Américas (Alca). A informação é da assessoria de imprensa do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. O grupo debaterá a defesa sanitária animal e vegetal e as negociações internacionais. Os ministros compõem o Conselho de Agricultura do Mercosul, criado no mês passado. O objetivo do grupo é intensificar a cooperação sobre o controle sanitário e fitossanitário no Cone Sul. Outra finalidade do grupo é discutir políticas comuns na área de sanidade e buscar posições conjuntas para defender nas negociações internacionais. A reunião de hoje está marcada para às 9h30. À tarde, Rodrigues e os ministros visitarão a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Os ministros Gonzalo González (Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai), Antônio Ibañez (Agricultura e Pecuária do Paraguai) e Jaime Campos (Agricultura do Chile), mais o secretário de Agricultura, Pesca e Alimentação da Argentina, Miguel Santiago Campos, e o vice-ministro de Assuntos Agrários, Indígenas e Agropecuários da Bolívia, Ronald Nieme, confirmaram presença. Álcool - A reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) que avaliará o Plano Agrícola e Pecuário 2003/04 também aprovará o programa de estocagem de álcool. A expectativa era que pelo menos a estocagem tivesse sido aprovada nesta quinta-feira em reunião ordinária do conselho. A reunião extraordinária deverá acontecer na próxima semana. Comenta-se que o governo pretende anunciar o plano e o programa de estocagem no mesmo dia, num grande ?pacotaço? agrícola, possivelmente em 9 de junho.