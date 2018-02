Ministros da Apec alertam que crise não acabou

Os ministros do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) reuniram-se em Cingapura para debates que terminarão em uma cúpula no final de semana com a participação do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

O representante de Cingapura, George Yeo, disse que eles discutiram a recuperação global, a reforma das instituições financeiras e o protecionismo.

Segundo ele, o consenso entre os ministros foi de que a crise "não está de forma alguma encerrada".

"A melhora que temos agora é um alívio. A situação ainda é frágil. Ainda devemos trabalhar na raiz do problema", disse ele.