Mínistros da área econômica vão sair de férias Os ministros da Fazenda, Antonio Palocci; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e da Agricultura, Roberto Rodrigues, vão sair de férias. As autorizações foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. As férias de Rodrigues serão no período de 24 de dezembro a 8 de janeiro e as de Palocci, de 26 de dezembro a 8 de janeiro. Furlan sairá depois: de 2 a 16 de janeiro.