Ministros da Bolívia vêm ao Brasil discutir projetos Seis ministros do presidente da Bolívia, Evo Morales, chegam no Brasil no domingo, 17, para se reunirem com seus pares em Brasília. A informação é do chanceler boliviano, David Choquehuanca. Ele disse que a delegação, que será liderada pelo ministro de Hidrocarbonetos, Carlos Villegas, tratará com os brasileiros de temas energéticos, comerciais, de infra-estrutura e de assuntos migratórios. "Todos os temas da agenda bilateral serão tratados. Vamos pedir ao Brasil para que flexibilize medidas alfandegárias e também nos interessa identificar potenciais mercados", afirmou. A visita ocorrerá uma semana depois do encontro entre Morales e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a II Cúpula Sul-americana realizada em Cochabamba, na Bolívia. Na ocasião, os dois presidentes decidiram reativar os projetos bilaterais de cooperação após a tensão gerada por La Paz com a nacionalização dos hidrocarbonetos. O Brasil é o principal sócio comercial da Bolívia, que, por sua vez, é o maior provedor de gás natural ao país vizinho.