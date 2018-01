Ministros dão informações desencontradas sobre medidas As discussões para elaborar o programa de crescimento acelerado para o segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva continuam gerando informações desencontradas. Nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, praticamente descartou duas medidas que o colega do Planejamento, Paulo Bernardo, havia classificado, um dia antes, como possíveis integrantes do conjunto final de medidas. A primeira é a capitalização da Caixa Econômica Federal. Segundo Paulo Bernardo, essa é uma hipótese a ser examinada porque solucionaria um dos empecilhos a um maior volume de financiamentos às obras de saneamento básico. A Caixa tem um limite máximo de empréstimos a conceder, que varia conforme seu patrimônio. Por isso, se o Tesouro injetar dinheiro na instituição, sua capacidade de emprestar aumenta. Para Mantega, porém, essa não é uma boa solução porque a capitalização seria uma despesa para o Tesouro - portanto, reduziria o superávit primário (a economia que o governo tem de fazer para pagar a dívida pública). Os dois ministros também desafinaram ao comentar a elevação dos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o endividamento dos Estados e municípios. Também nesse caso, o objetivo é permitir que governadores e prefeitos tomem mais empréstimos para o saneamento básico. Paulo Bernardo informou que essa hipótese não havia sido descartada. Já Mantega disse não ver a medida como uma solução para o problema, também por causa do superávit primário a ser obtido por essas esferas de governo. "Queremos aumentar a capacidade de investimento sem alterar o resultado primário", disse o ministro da Fazenda.