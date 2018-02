Ministros de Finanças e BCs do G-20 iniciam encontro nesta 6ª

Nesta sexta-feira, 6, os ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais do G-20 - maiores economias desenvolvidas e em desenvolvimento - iniciam um encontro de dois dias em St. Andrews, na Escócia, no aniversário de dez anos do primeiro encontro do grupo. O ministro da Fazenda Guido Mantega, que está em Londres em comitiva do governo, será o representante brasileiro na reunião.

Espera-se que o encontro tenha como foco o fortalecimento da cooperação na política econômica e o financiamento para combater a mudança climática, com o grupo de antecipando ao encontro de cúpula sobre aquecimento global em Copenhagen (Dinamarca), em dezembro. Mais uma vez, a questão central diante dos ministros de Finanças e presidentes dos BCs será quando começar a retirar as medidas fiscais e monetárias extraordinárias lançadas para evitar que a recessão se tornasse uma depressão. As informações são da Dow Jones e de agências internacionais.