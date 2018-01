Ministros decidem medidas que serão apresentadas a Lula O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, informou nesta segunda-feira que a reunião que terá com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, nesta tarde tem como objetivo finalizar as propostas que serão apresentadas na terça ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, são medidas nas áreas fiscal, tributária, de gestão e investimentos. O ministro afirmou que o objetivo é ter um conjunto de medidas que faça com que as despesas cresçam em um ritmo inferior ao do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e que sobrem recursos para mais investimentos e desoneração tributárias. Ele informou que as medidas de desoneração de alguns investimentos já foram encomendadas pelo presidente Lula para áreas específicas. No entanto, Paulo Bernardo não quis antecipar quais seriam estas áreas. Ele também evitou dar detalhes sobre as medidas argumentando que as propostas podem sofrer alterações dependendo da reunião com o presidente. "Nós apresentaremos algumas propostas que serão escolhidas pelo presidente", disse o ministro. Ele garantiu que todas as propostas em discussão já foram debatidas pela imprensa. "Todas as medidas já saíram nos jornais. O problema é que tem algumas medidas que saíram nos jornais e que a gente não está estudando", afirmou ele ao chegar ao prédio do Ministério da Fazenda.