Ministros descartam apagão O ministro de Minas e Energia, José Jorge, disse que é possível garantir que não haverá apagão no Sudeste pelas próximas seis semanas e no Nordeste pelas próximas quatro semanas. Dessa forma, ele discorda das declarações do presidente Fernando Henrique Cardoso à revista alemã Der Spiegel, de que não haverá apagão até o fim deste ano. "Você quer saber em que time eu estou? Eu infelizmente estou no time do Pedro Parente", disse o ministro ao ser questionado sobre as declarações do presidente FHC, que são diferentes do que tem dito o coordenador da Câmara de Gestão da Crise de Energia, Pedro Parente. "Apesar de nós estarmos com a situação tecnicamente sob controle, a necessidade ou não do apagão depende ainda da manutenção da economia de energia e do índice pluviométrico. Os piores meses seriam agosto e setembro e nós já atravessamos agosto e agora espero que também atravessemos setembro." José Jorge explicou que o apagão pode ser afastado no Sudeste pelas próximas seis semanas porque o nível dos reservatórios está 2,8 pontos porcentuais acima do projetado, enquanto no Nordeste a garantia pode ser apenas de quatro semanas, porque o nível dos reservatórios está menos de um ponto porcentual acima do previsto. José Jorge participa da cerimônia de comemoração dos 30 anos da Federação Nacional de Seguradoras, no Rio.