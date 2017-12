Ministros destacam interesses comerciais da visita de Lula O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse que, em pouco tempo, será possível ver muitos produtos brasileiros no Iraque. Explicou que a visita ao Oriente Médio ajuda a manter contatos com empresários locais e, por vias indiretas, amarra negociações naquele país. Furlan citou o caso da construção civil. Segundo ele, há interesse de companhias do Oriente Médio em terceirizar serviços de empresas brasileiras. Afirmou, ainda, que o Líbano serve como porta de entrada para mercadorias brasileiras no Oriente Médio. O ministro afirmou que o Brasil tem especial interesse no mercado de serviços do Líbano, que responde por cerca de um terço do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Os segmentos a serem explorados por empresas brasileiras seriam os de serviços de engenharia e construção e de informática. Já o chanceler Celso Amorim disse que a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Líbano é fundamental para as relações políticas e comerciais do Brasil e da América do Sul na região do Oriente Médio. Afirmou ainda que a atração de investimentos e a venda de produtos, principalmente os ligados à agricultura, têm enorme proteção. Ele citou o setor de transportes como outro filão do mercado libanês. Próxima etapa: Emirados Árabes A próxima etapa da viagem, os Emirados Árabes, aponta outros focos de interesse para os empresários brasileiros que acompanham o roteiro presidencial, como as empreiteiras Camargo Correa e a Odebrecht. "É um grande shopping-center do Oriente Médio. Tudo converge para lá", afirmou Furlan. O ministro mencionou que companhias brasileiras terão a oportunidade de avaliar possíveis investimentos em plantas industriais localizadas em uma zona franca desse país, com a perspectiva de agregar valor ao produto brasileiro e exportá-lo para toda a região do Golfo Pérsico com isenção tarifária.