Ministros do STF questionam direito da Receita de quebrar sigilo bancário O decreto que autoriza a Receita Federal a monitorar as movimentações bancárias mensais de pessoas físicas acima de R$ 5 mil e de empresas superiores a R$ 10 mil deverá ser questionado em breve no Supremo Tribunal Federal (STF). Publicada pouco mais de um mês antes do término do atual governo, a norma está sendo analisada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Dois ministros do STF afirmaram nesta segunda-feira que o decreto extrapolaria os limites de atuação da Receita Federal porque permite o acesso ao sigilo bancário sem a prévia autorização da Justiça. Segundo eles, a regra é que apenas os juízes e as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) podem determinar a quebra dos dados sigilosos. Desde a promulgação da Constituição Federal, o Supremo admitiu apenas uma exceção. Em 1995, em um julgamento disputadíssimo, a maioria dos integrantes do STF reconheceu o direito de o Ministério Público ter acesso a informações sigilosas no caso de existir uma investigação sobre o desvio de verbas públicas. O placar daquele julgamento foi 6 a 5. Para um dos ministros do STF, o decreto coloca em risco a garantia dos cidadãos brasileiros ao sigilo bancário. "É a espada de Dâmocles sobre a cabeça de todos", reagiu um dos integrantes do Supremo. De acordo com a lenda, Dâmocles trocou de lugar com o rei Dionysius, mas percebeu que tendo toda a riqueza e fartura sempre teria uma espada sobre a sua cabeça segura apenas por um fio de cabelo. Outro ministro do STF disse que a medida é uma "violência". Além das reclamações que deverão ser encaminhadas ao tribunal contra o decreto publicado na semana passada, os ministros do Supremo poderão julgar no início do próximo ano cinco ações diretas de inconstitucionalidade (adins) questionando duas leis e um decreto que permitiram à Receita Federal, por exemplo, cruzar os dados das declarações de renda com os da movimentação financeira obtidos por meio do recolhimento da CPMF. As adins foram entregues no início de 2001 por advogados do Partido Social Liberal (PSL), da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Confederação Nacional do Comércio (CNC), mas ainda não foram julgadas.