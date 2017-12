Ministros do TCU se articulam em busca de resposta unânime Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) se articulam para dar uma resposta unânime sobre as contas da presidente Dilma Rousseff em 2014, possivelmente pela rejeição. Em conversas reservadas, integrantes da corte alegam que, dadas as dificuldades para justificar as irregularidades apontadas, o governo tende a perder os apoios que havia costurado com intensa pressão política sobre os gabinetes.