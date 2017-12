Ministros do TST participam da Conferência da OIT O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ronaldo Lopes Leal, e os ministros Lélio Bentes Corrêa e Horácio Senna Pires participarão da 95ª Conferência Internacional do Trabalho, na cidade suíça de Genebra. O evento é promovido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Além dos ministros do TST, a delegação brasileira contará com a participação de outros 20 representantes oficiais incluindo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O encontro começará amanhã e se encerrará no dia 16 de junho. A Conferência Internacional do Trabalho é um fórum internacional que acontece anualmente. Ele é destinado à discussão de diversos temas do trabalho, adoção e revisão das normas internacionais do trabalho e aprovação das políticas gerais e do programa de trabalho e orçamento da OIT, financiado pelos 178 países membros. Entre os temas em destaque na agenda desta 95ª Conferência Internacional do Trabalho estão a discussão e aprovação de novas convenções e recomendações na área de saúde, segurança e relação de trabalho e sobretudo a análise do Relatório Global 2006 - "O fim do trabalho infantil: um objetivo ao nosso alcance".