Ministros lançam hoje nova política industrial Seis ministros participarão às 11 horas, na Confederação Nacional da Indústria, do lançamento da nova política industrial: Antonio Palocci, da Fazenda; Luiz Fernando Furlan, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Eduardo Campos, de Ciência e Tecnologia; Guido Mantega, do Planejamento; José Dirceu, da Casa Civil; e Jaques Wagner, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ainda ontem, o ministro Furlan adiantou que as medidas poderão garantir créditos da ordem de R$ 10 bilhões, via BNDES. Os setores de software, semicondutores, fármacos e medicamentos e bens de capital terão linhas específicas de financiamento do BNDES.