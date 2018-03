Ministros Mantega e Paulo Bernardo entram em férias

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, entrou de férias nesta segunda-feira. Segundo a Assessoria de Imprensa do Ministério, Mantega só retornará ao trabalho no dia 16 de janeiro.

Paulo Bernardo estará de férias de 4 a 12 de janeiro

Paulo Bernardo, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, também estará de férias de 4 a 12 de janeiro de 2010, conforme informe publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também estarão de férias, no período de 4 a 20 de janeiro, o ministro das Comunicações, Hélio Costa; e de 16 a 24 de janeiro, o ministro da Educação, Fernando Haddad.

Henrique Meirelles, presidente do banco Central, participará de reuniões de trabalho, na segunda-e na terça-feira, no Rio de Janeiro. Na quarta e quinta-feira, Meirelles estará de folga, devendo retornar ao trabalho no dia 4, segunda-feira.

(com Agência Estado)