Ministros se reúnem com Lula para última reunião do ano

Começou nesta segunda-feira, 24, na Granja do Torto, a terceira e última reunião ministerial do ano. Ausentes até agora os ministros do Meio Ambiente, Carlos Minc e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge. Minc deve chegar mais tarde e Miguel Jorge está na Califórnia. A reunião foi aberta pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega e pelo presidente do Banco Central, que falarão sobre a crise econômica. Em seguida falará o ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, sobre o encontro do G 20, em Washington, ocorrido na semana passada, e as conversas com líderes mundiais sobre a crise. Também está prevista uma apresentação da ministrada Casa Civil, Dilma Rousseff, sobre o andamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O encontro na Granja do Torto deve prosseguir até o final da tarde. Os demais ministros poderão abordar assuntos de suas respectivas áreas. A crise diplomática entre Brasil e Equador, por causa da recusa do governo de Rafael Correa de pagar uma dívida com o BNDES poderá ser incluída na pauta, mas não está oficialmente na agenda do encontro.