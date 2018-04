Minmet vai explorar diamantes no Brasil A empresa de mineração britânica Minmet anunciou hoje que a sua subsidiária no Brasil, Mearim Sociedade de Mineração, recebeu autorização das autoridades brasileiras para a exploração de diamantes nas suas áreas de concessão localizadas em Coromandel, Minas Gerais. As atividades de exploração do grupo britânico deverão começar em maio. Segundo a empresa, a região tem um histórico de produzir diamantes grandes e de alta qualidade com uma frequência regular.