Minoritário da Nossa Caixa também receberá R$ 70 por ação

Os acionistas minoritários da Nossa Caixa terão direito a receber o mesmo preço por ação pago ao governo do Estado de São Paulo pelo Banco do Brasil pelo controle da instituição financeira paulista. O BB está pagando R$ 70,63 por ação ON da Nossa Caixa para o governo de São Paulo. De acordo com fato relevante da Nossa Caixa, a conclusão da operação está sujeita à aprovação da operação pelo Banco Central do Brasil e à realização pelo BB de oferta pública para aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, "assegurando-lhes o mesmo preço por ação pago ao Estado de São Paulo".