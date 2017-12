Minoritário do Banespa deverá ter prejuízo Na opinião de analistas, o Santander deve fechar o capital do Banespa, o que é permitido pelo edital de venda. No entanto, como o Santander pagou um ágio muito elevado na privatização, a oferta para comprar os papéis em poder dos minoritários não deve ser tão atraente. Para diluir o alto custo da compra, o banco espanhol deverá fazer uma oferta pelas ações da empresa no mercado, pagando valores bem inferiores aos oferecidos nos leilões. O analista Tomás Awad, do Chase Manhattan, acredita ser "provável que o Santander feche o capital do Banespa". O próprio preço pago no leilão, com ágio de 281%, indicaria essa tendência e o mais provável é que o Santander reduza o preço total da aquisição e pague menos ao minoritário". Awad acredita, entretanto, que o banco pagará algum prêmio aos acionistas. Para Beltran Estrada, analista de bancos do J.P. Morgan, o próximo passo do Santander será o de retirar do mercado as ações do Banespa, ou seja, fechar o capital em Bolsa do banco. "Mas isso não deverá acontecer antes de seis meses", ele disse. Antes, explicou, o Santander terá de fazer, provavelmente, uma emissão primária de ações na Espanha para trocar suas ações com quem detém os papéis do Banespa, sem dar aos minoritários qualquer ágio em relação ao valor atual do mercado das ações do Banespa.