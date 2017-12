Minoritário: empresa deve dar informação Os acionistas minoritários têm direito à transparência nas informações. Por isso, o investidor deve escolher ações de companhias que têm bom nível de transparência na divulgação de suas informações ao mercado. Muitas empresas não respeitam os limites legais de informação, e outras apenas fornecem as informações mínimas exigidas pela lei. Mas esse limite mínimo da lei não é suficiente. Na definição do investimento, é importante dar prioridade a empresas que respeitam os acionistas minoritários e que tenham uma política adequada de relacionamento e informações com o investidor. Por exemplo, empresa deve esclarecer como obteve lucros. Não basta só dar o resultado final sem detalhar como foi o desempenho operacional e o financeiro. O investidor deve conhecer a política de pagamento de dividendos e a estratégia para o futuro da empresa. Sobre a estratégia, a empresa deve abordar o que espera de cenário do setor, do País, as ameaças e oportunidades enfrentadas. É preciso que o investidor entenda a estratégia da empresa para decidir se mantém o dinheiro em seus papéis. Para saber mais sobre o acionista minoritário e seus direitos, entre nos links abaixo.