Minoritários da Bahia Sul querem nova avaliação Acionistas da Bahia Sul querem uma segunda avaliação da troca de ações proposta no fechamento de capital da empresa. Se obtiverem, os valores da operação de fechamento do capital da empresa, pela controladora Suzano, podem mudar. O coordenador do grupo e sócio-diretor da Fama Investimentos, Fábio Alperowitch, disse já ter 15 milhões das 27 milhões de ações necessárias, ou 10% do total de papéis em circulação no mercado. Segundo regra da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o minoritário que tiver essa fatia pode convocar uma assembléia para reavaliar a operação. Alperowitch representa clientes e outros minoritários. "Estamos pedindo aos acionistas para que entrem em contato pelo e-mail casobahiasul@famainvestimentos.com.br", pediu. Além disso, pediu à CVM que se manifeste sobre a operação. Para ele, o fechamento de capital da Bahia Sul lesa os minoritários da empresa e, entre outros pontos questionáveis, revela a existência de conflito de interesse. E, se as primeiras tentativas fracassarem, ele não descarta a via judicial. Segundo Alperowitch, um dos bancos contratados para fazer a avaliação das duas companhias que resultou nos preços estipulados para a troca de ações, o JP Morgan, tem 10% do capital total da Suzano. Ele acredita que as premissas usadas na a valiação são "duvidosas" e subavaliam a Bahia Sul. O sócio da Fama Investimentos acredita que a relação de troca deveria ser de 12 ações da controlada para cada papel da Suzano, e não a de 20 para um. Afirma, ainda, que o acionista da Bahia Sul será lesado no pagamento do Imposto de Renda. Segundo o vice-presidente da área de banco de investimentos do JP Morgan, Ricardo Stern, a posição acionária da instituição financeira na Suzano está com um setor "completamente separado da área de investimentos" e, por isso, não há conflito de interesse. "Quando o banco faz uma avaliação, há um processo interno rigoroso de tratamento das informações." O executivo explicou que a fatia do JP Morgan na Suzano foi adquirida por meio de conversão de dívida nos anos 80. "Conhecemos as empresas profundamente e fica mais fácil fazer uma avaliação." Ele lembrou que o JP Morgan não é o coordenador da operação, mas o UBS Warburg, que não tem ligações com a Suzano. A Suzano informou que não se manifestará enquanto a CVM não concluir a análise sobre o edital da operação.