Minoritários da OGX se reúnem em São Paulo

Ontem, os acionistas da OGX tiveram mais um dia de pânico. Os papéis da companhia caíram 13,33% na Bolsa. Neste mês, a queda já é de 50,63% e, em 2013, o recuo acumulado é de 91,1%.

"É importante os acionistas se conhecerem, e o encontro pode dar cara aos debates que têm acontecido na internet", afirmou Magalhães, que é de Taubaté, interior de São Paulo, e responsável pela conta no Twitter desde fevereiro.

O local escolhido para a reunião é a churrascaria Fogo de Chão, da Avenida dos Bandeirantes, zona sul de São Paulo.

De acordo com Magalhães, o movimento dos minoritários tem dois objetivos muito claros nesse momento: a eleição de um candidato para o conselho administrativo e a instalação de um conselho fiscal. "Esse conselho, como diz o nome, serviria para fiscalizar e entender, de fato, como estão as projeções (da empresa)", afirmou Magalhães. "Como a reunião entre os minoritários ainda não aconteceu, eu achei interessante a gente delimitar (as demandas) e construir uma pauta de reunião."

Apesar do forte tombo dos papéis da OGX nos últimos dias, o organizador do evento se diz avesso a qualquer movimento de revolta. "Faz parte desse mercado de risco", afirmou. "Óbvio que não tenho visto essa situação (de queda dos papéis) de uma maneira tranquila, mas comprei as ações visando o longo prazo, de cinco anos pelo menos."