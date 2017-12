Minoritários movem ação judicial contra Petrobras Minoritários da Petrobras estão entrando na Justiça contra o pagamento de dividendos da estatal. Eles teriam recebido de remuneração inferior à que têm direito. O advogado dos investidores, Ricardo dos Santos Freitas, questiona o pagamento diferenciado para os clientes, que são isentos de tributação. Na ação judicial, o advogado pede o ressarcimento dos montantes "indevidamente não pagos" referentes aos anos de 2000 e 1999, correspondente ao valor por ação de R$ 0,25 em 2000 e a R$ 0,064 em 99, ou um total de R$ 0,314, com valores totais corrigidos pela taxa Selic. Pelos cálculos de Freitas, os acionistas isentos deixaram de receber cerca de R$ 100 milhões. O pagamento de proventos referente a 2000 foi anunciado no começo de maio deste ano. A empresa também distribuiu R$ 1,67 bruto por ação a título de juros sobre capital. A distribuição de dividendos, entretanto, veio diferenciada, o que, segundo o advogado, é ilegal. Os acionistas isentos de tributação receberam R$ 0,57 por ação e os não isentos, R$ 0,82. O advogado diz que a Petrobras seguiu o raciocínio do valor efetivamente embolsado na hora de fechar as contas e distribuir os dividendos. Levou em conta, então, a obrigatoriedade de se pagar um valor igual para todos os acionistas. "Como contabilizou, ao todo, R$ 2,24 distribuídos ao acionista não isento, a companhia fez as contas e concluiu que não poderia pagar mais aos isentos", disse. O valor de R$ 2,24 corresponde à soma do pagamento de juros sobre o capital líquido de R$ 1,42 mais dividendos de R$ 0,82. Se a companhia pagasse os mesmos R$ 0,82 para os isentos, eles receberiam um total líquido de R$ 2,49 - superior ao recebido pelos não isentos. Para distribuir os mesmos R$ 2,24 a todos os acionistas, a empresa chegou ao dividendo de R$ 0,57 para os isentos. A Petrobras se defende A Petrobras divulgou uma nota de esclarecimento na qual comunica que sua forma de distribuição de dividendos "cumpre rigorosamente a legislação vigente". A empresa cita a Deliberação nº 207 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que dispõe sobre a contabilização dos juros sobre o capital próprio, para justificar sua política. A estatal, citando um trecho da deliberação, afirma que os juros pagos ou creditados somente poderão ser imputados ao dividendo mínimo pelo seu valor líquido do imposto de renda na fonte. Assim, pelo raciocínio da empresa, o valor dos juros sobre o capital próprio deve ser compensado com o valor do dividendo obrigatório.