Mirando não bancarizados, MasterCard lança banco pelo celular

Em parceria com o Itaú Unibanco, a Vivo e a Redecard, o aplicativo, batizado de Mobile Network Gateway, permitirá aos usuários do serviço realizar transações como transferência de dinheiro, pagamentos de contas e fazer recarga de créditos para celulares pré-pagos.

Segundo o presidente da MasterCard no Brasil, Gilberto Caldart, o país foi eleito pela companhia para a estreia do produto pelo fato de ser um mercado com alto nível de penetração do mercado de telefones celulares, numa população com nível de bancarização ainda limitada, o que dá espaço para a rápida expansão da novidade.

"O programa dá acesso a serviços financeiros a pessoas não bancarizadas ou que tenham apenas conta poupança", explicou o executivo à Reuters.

Mais adiante, a empresa deve expandir o serviço para outros mercados emergentes.

Segundo um levantamento feito por uma consultoria ligada ao Banco Mundial, citado pela MasterCard, cerca de 4 bilhões de pessoas possuem telefone celular no mundo inteiro. Porém, um número bem menor delas, cerca de 1 bilhão, têm conta corrente em banco, número que deve subir para 1,7 bilhão de pessoas até 2012.

(Por Aluísio Alves)