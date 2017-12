Miro exonera presidente dos Correios Mais uma baixa no Ministério das Comunicações, antes da reforma ministerial. O ministro Miro Teixeira exonerou "a pedido", o presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Airton Langaro Dipp. O decreto foi publicado hoje, no Diário Oficial da União. Ficará interinamente no cargo Eduardo Medeiros de Moraes, funcionário da ECT. O Diário Oficial publica hoje, também, a exoneração de Luiz Guilherme Schymura do cargo de membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Schymura foi exonerado da presidência da Anatel e renunciou ao mandato de membro do conselho diretor, que venceria somente em 2005.