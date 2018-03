Missão brasileira discutirá embargo à carne amanhã na Rússia O ministro do Agricultura, Roberto Rodrigues, informou hoje que a missão brasileira que discutirá o embargo da Rússia à importação das carnes brasileiras já está em Moscou e terá o primeiro encontro com as autoridades sanitárias locais somente amanhã. O ministro disse que desse encontro deve sair uma data para a retirada do embargo. Em relação ao possível boicote da Indonésia, o ministro voltou a dizer que não recebeu nenhuma informação oficial a respeito. Sobre a Argentina, Roberto Rodrigues disse esperar para esta semana uma solução para o embargo levantado pelo país. Segundo ele, as autoridades argentinas terão uma reunião amanhã para discutir o assunto.