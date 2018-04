Missão brasileira vai à Argentina para discutir comércio Uma missão brasileira irá a Argentina, possivelmente na próxima semana, para discutir a reativação do Convênio de Crédito Recíproco (CCR) entre os dois países. O CCR é o mecanismo usado para o comércio entre empresas que passa pelos respectivos bancos centrais. ?Temos que ter um pouco de feeling para nos colocarmos no lugar do outro e ver o que ele está sentido?, afirmou o secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Roberto Gianetti da Fonseca. Segundo ele, quando a crise argentina for vencida, o tema da CCR será reintroduzido na pauta bilateral, em busca de uma fórmula que dê mais confiança aos exportadores brasileiros no comércio com o país vizinho. Gianetti disse que a missão levará argumentos para convencer o governo argentino a aprovar o mecanismo. O Brasil irá argumentar que o comércio bilateral interessa aos dois lados e, além disso, os argentinos não podem prescindir de alguns produtos adquiridos do Brasil. ?É uma questão muito pragmática?, disse. Gianetti afirmou que o CCR ainda não sensibilizou o governo argentino, porque o Executivo daquele país está tratando de questões mais urgentes neste momento. ?Para eles, não é um tema de prioridade?, afirmou. ?Eles estão em um processo de solução de problemas imediatos?. Aladi Gianetti disse que o objetivo do governo é aplicar o CCR para os 11 países que integram a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi). Ele esclareceu que a idéia ainda não foi apresentada aos demais países, pois a discussão começa com a Argentina. O secretário lembrou que, durante a utilização do CCR, entre 1965 e 2001, circularam US$ 230 bilhões entre os 11 países, mas US$ 170 bilhões foram compensados por este instrumento e US$ 60 bilhões em moeda. Em maio de 2000, o Brasil apresentou uma restrição ao mecanismo, recordou, propondo a utilização para operações até US$ 100 mil e com prazo máximo de compensação em 360 dias. Ele avaliou que, na ocasião, o Banco Central tomou corretamente a decisão de não assumir os riscos que caberiam ao País, pois o Tesouro conta com um fundo de garantia à exportação. Gianetti disse que o governo está trabalhando os aspectos jurídicos desta transição. O secretário ressaltou que a queda nas exportações brasileiras para a Argentina foi ?abrupta e aguda?. Ele citou que o tema foi tratado hoje em reunião da Camex. O comércio com o país vizinho caiu entre 70% e 75% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com 2001. As vendas saíram do patamar de US$ 450 a US$ 500 milhões ao mês para US$ 100 milhões/mês este ano. Além da redução natural do comércio pela demanda mais fraca, há também o componente da dificuldade de pagamento para ser resolvido. Gianetti disse que é possível entender perfeitamente a necessidade do feriado bancário na Argentina, mas o efeito concreto é a paralisação dos negócios comerciais. ?Há vontade política do Brasil em resolver o problema de pagamento com a Argentina?, afirmou. Segundo Gianetti, todas os créditos depositados em pesos no Banco Central argentino foram repassados em dólares ao Brasil. É difícil saber o volume de recursos ainda a receber, pois são 12 mil empresas que exportam para a Argentina, ponderou Gianetti, mas ele considerou que US$ 500 milhões ?é um número realista?. Gianetti analisou que as dificuldades são recorrentes no comércio exterior e há várias alternativas disponíveis. O secretário recomendou que as empresas brasileiras estejam atentas a oportunidades que possam substituir a Argentina como destino, durante o período de crise, ou mesmo possíveis negócios no país vizinho. ?Quem sabe seja a hora de o Brasil montar empresas lá?, afirmou.