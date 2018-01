Missão brasileira vai à Rússia discutir embargo à carne Para tentar pôr fim ao embargo imposto pela Rússia contra as carnes bovinas e suínas do Brasil, uma missão liderada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior viaja para Moscou neste sábado, dia 11. O calendário dos encontros ainda não foi divulgado, mas é possível que o grupo seja liderado pelo ministro Luiz Fernando Furlan. Técnicos do Ministério da Agricultura também farão parte da missão e poderão, se preciso, dar mais esclarecimentos aos russos sobre os procedimentos adotados para conter os focos de febre aftosa diagnosticados a partir de outubro do ano passado no Mato Grosso do Sul e no Paraná. O problema sanitário levou o governo russo a suspender as importações de carnes e derivados de oito estados brasileiros. Em agosto, a Rússia anunciou que retomaria as importações do Mato Grosso. Um mês depois, foi anunciado o fim do embargo ao produto fornecido por São Paulo e Goiás. Continuam barradas as vendas de carne produzida no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O país é individualmente o maior importador de carnes do Brasil. No ano passado, os russos importaram cerca de US$ 555 milhões de carne bovina in natura do Brasil. Só em agosto deste ano, já foram exportados para a Rússia cerca de US$ 67 milhões em carne bovina in natura. Frango Enquanto a missão brasileira viaja no final de semana para Moscou para negociar o fim do embargo da Rússia à carne brasileira, técnicos do Ministério da Agricultura preparam-se para receber a partir do dia 19 de novembro veterinários do Canadá. Os canadenses devem visitar grandes abatedouros de aves localizados em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Serão visitadas empresas que já tem autorização para vender para o Canadá e também plantas que têm interesse nesse comércio. O roteiro das visitas ainda não foi divulgado pelo Ministério da Agricultura. Dependendo do resultado das visitas, o Canadá pode ampliar as importações de frango do Brasil. No acumulado de janeiro a setembro, as exportações totais de frango do Brasil para o Canadá somaram 16,818 mil toneladas e renderam US$ 24,945 milhões. Em valores, as vendas cresceram 5,7% na comparação com igual período de 2005, mostram números do governo. Na semana passada, o ministério confirmou um foco de Newcastle em propriedade de subsistência localizada no município de Lambari d´Oeste, no Mato Grosso. A doença é altamente letal entre aves, mas não representa riscos para o ser humano. As aves da propriedade foram abatidas e as medidas para conter o foco foram tomadas pelo governo brasileiro, informaram técnicos da Secretaria de Defesa Sanitária. Por isso, eles não acreditam que a descoberta do foco prejudique as negociações com os canadenses. Matéria alterada às 17h32 para acréscimo de informações