Missão chilena virá ao Brasil discutir embargo da carne O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou nesta quinta-feira que uma missão do governo chileno estará no Brasil na próxima semana para discutir o embargo à carne bovina brasileira. "Temos conversado bastante (com o Chile). Ainda não há nada concreto", afirmou. Na última quarta-feira, o jornal El Mercurio informou que o mercado chileno seria reaberto em breve para o produto brasileiro. A matéria citava o ministro das Relações Exteriores do Chile, Alejandro Foxley. Proibição O Chile proibiu a importação de carne brasileira em outubro do ano passado depois da descoberta da febre aftosa no Mato Grosso do Sul e Paraná. O país é responsável por cerca de 8% da receita de exportação de carne bovina do Brasil e por 9% do volume embarcado. Em 2004, carne bovina foi o segundo produto brasileiro mais exportado para o Chile, tendo totalizado 1,5 milhão de toneladas, ante 1,2 milhão de toneladas em 2003. Em 2005, as exportações começaram a cair devido às preocupações sanitárias, somando apenas 57.994 toneladas.