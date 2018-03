Missão chinesa chega para negociar acordos sanitários Chega hoje ao Brasil uma missão do Ministério da Quarentena da China com o objetivo de concluir os acordos sanitários para importação de carnes bovina e de aves. O grupo, que ficará no país até o dia 27, fará visitas aos sistemas de produção. Simultaneamente, entre os dias 18 e 20 deste mês, uma missão brasileira estará na China para tratar da venda de soja em grão e de óleo de soja. As informações são da Radiobrás.