Missão chinesa tenta entender tributos para investir no Brasil Uma missão chinesa, da Província de Guangdong, está em São Paulo para tentar entender o sistema tributário nacional e ajudar 30 empresas que planejam investir na Argentina e no Brasil. São 14 funcionários, sendo três mulheres, especializados em tributação, direito e administração de uma das mais ricas províncias da China. Das 500 maiores empresas do mundo listadas pela revista Fortune, quase a metade delas têm filial em Guangdong. A informação é do chefe da delegação, Huang Yanguang, diretor-geral do escritório de arrecadação tributória da província. Aos 57 anos, com roupas simples, dentes estragados e mãos ásperas como as de um agricultor, ele disse orgulhoso à Agência Estado que comandou a arrecadação de US$ 37 bilhões em 2003. A missão foi enviada ao Rio de Janeiro e a São Paulo depois de uma visita de um grupo de empresários de Guangdong no último mês de novembro. Além de um contatos com grupos nacionais, o empresários chineses foram recebidos pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva e analisam a abertura de empresas no Brasil nos setores de confecções, calçados, eletrônicos, brinquedos e móveis. O Brasil, segundo Yanguang, pode ser um pólo para negócios. Ideologia, não, negócios, sim Em sua primeira visita ao Brasil, Yanguang parece desconhecer informações básicas sobre o Brasil e o governo, como a de que o presidente Lula pertence a um partido tido como de esquerda. Também não sabia que os investidores internacionais temeram as consequências da eleição do candidato do PT. ?As empresas de Guangdong não se importam com o partido ou com a ideologia do presidente. Só querem ganhar dinheiro?, respondeu pragmático e citou três empresas da província já estão instaladas no Brasil: Gree (ar condicionado), Huawei e Zhong Xin (telecomunicações). A tarefa difícil, quase impossível em alguns casos, de explicar o sistema tributário à delegação chinesa ficou com o escritório de advocacia Peixoto e Cury, de São Paulo. Com representantes nos Estados Unidos, Londres e Alemanha, o escritório quer entrar no mercado chinês. Nas quase duas horas de tentativa de dar uma panarômica dos tributos brasileiros, os advogados tiveram várias dificuldades. Tanto a tradutora de português para chinês, como de inglês para chinês, não conseguiram fazer os chineses entender a contribuição sobre a folha de pagamento para o Sesi e congêneres. Difícil de entender Foi muito difícil, para os chineses, entender a cobrança do Imposto sobre Heranças e Doações. Após repetidas explicações, a tradutora chinesa perguntou inconformada: ?Você dá uma casa para mim e ainda paga imposto??. Como a resposta foi sim, ela pediu para que a exposição continuasse e embatucou novamente no Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis. Mais uma dificuldade. ?Eu conheço pouco do sistema tributário brasileiro, mas parece complexo?, resumiu Yanguang. Ele evitou comentários críticos, dizendo: ?Nós também temos muitas taxas?. No momento, os chineses estão fazendo uma reforma tributária, assim como o Brasil. Mas Yanguang disse que sua grande preocupação é reduzir a evasão fiscal que também é um problema por lá.