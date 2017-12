Missão comercial chinesa visita cooperativa paulista Uma missão comercial chinesa, com sete representantes do Ministério da Agricultura daquele país e das províncias de Hedei e Henan, visita hoje a Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia (Carol), na região da Alta Mogiana Paulista. Segundo informações da assessoria de comunicação da cooperativa, a missão busca fechar acordos comerciais para a compra de soja. A Carol foi indicada para receber os chineses pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Uma das províncias representadas na visita, a de Hedei, é uma das mais populosas da China e responsável pela importação de 20% do total de soja do país. A assessoria da Carol informou ainda que representantes do Departamento Nacional de Cooperativismo (Denacoop) e a diretoria da cooperativa deverão acompanhar a missão chinesa.