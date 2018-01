Missão da China veio conhecer produção de soja do Brasil Chegou hoje ao Ministério da Agricultura, a missão técnica do governo da China. O grupo, formado por 14 pessoas, veio conhecer e discutir questões relacionadas à produção de soja no Brasil. A missão - chefiada pelo vice-diretor do departamento de produção vegetal da China, Sui Pengfei - deve ficar no ministério até o meio-dia, onde estará reunida com representantes das secretarias de Defesa Agropecuária, Produção e Comercialização e Política Agrícola. Os chineses não devem se encontrar com o ministro Roberto Rodrigues, informou a assessoria de imprensa. O grupo chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira e ficará no País até o próximo dia 22. Os chineses visitarão regiões produtoras de soja em Cuiabá e Campo Mourão, respectivamente Mato Grosso e Paraná. Em Mato Grosso, os técnicos visitarão instituições e serão recebidos por autoridades locais. Vale lembrar que o governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, é um dos maiores produtores de soja do Brasil. Não está confirmado se o grupo se encontrará com Maggi. No Paraná, o grupo visitará as instalações da Coamo, importante cooperativa agrícola do País. No último dia da visita, o grupo irá a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), em São Paulo, informou a assessoria de imprensa do ministério.