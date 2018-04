Missão de empresários vai ao México e Colômbia em busca de negócios O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, viaja na próxima semana para o México, acompanhado de 170 empresários brasileiros, para tentar ampliar o comércio bilateral. O governo brasileiro espera avançar nas negociações para a assinatura de acordo de livre comércio com o governo mexicano. Os empresários argentinos, convidados pelo governo brasileiro para integrar a missão, desistiram da viagem. O ministro também viaja para a Colômbia, onde participa de negociações para um acordo de livre comércio entre Mercosul e Comunidade Andina. Os dois países são os presidentes temporários dos dois blocos comerciais. Trinta empresários acompanharão o ministro à Colômbia. ?As perspectivas são encorajadoras?, disse o ministro, referindo-se ao acordo com o México. Segundo ele, o tempo de redução das alíquotas de importação dependerá de cada setor. ?Pretendo discutir com o secretário de comércio os procedimentos e o cronograma para esse acordo?, informou. O México atualmente é quarto principal mercado do Brasil. Em julho, foi assinado um acordo de preferências tarifárias. Até julho, as exportações para o México totalizaram US$ 1,248 bilhão, 24% superior ao mesmo período do ano passado. O superávit do período saltou de US$ 479 milhões em 2001 para US$ 899 milhões em 2002. A missão empresarial estará no México nos dias 29 e 30 de agosto. No primeiro dia, haverá uma reunião com empresários mexicanos e no segundo dia, o BNDES promoverá um seminário para discutir parcerias e financiamento. O ministro acredita que o acordo entre Mercosul e Comunidade Andina deve ser assinado ainda este ano. ?Outra questão é a entrada em vigor. Em alguns setores a abertura pode ser imediata em outros o tempo de redução do imposto de importação deve levar algum tempo?, afirmou. Ele informou que haverá uma reunião entre a Cooperação Andina de Fomento (CAF) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para avaliar a possibilidade de financiamento de projetos, como de infra-estrutura, na região. O Brasil ainda está fazendo esforços para iniciar as negociações de um acordo de livre comércio com a China e a Índia.