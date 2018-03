Missão de empresas norueguesas visita o Rio Cerca de 20 empresas norueguesas, principalmente das áreas naval e off-shore, devem mandar seus representantes ao Rio de Janeiro na próxima semana, em uma missão coordenada pelo prefeito da cidade de Stavanger, principal província petrolífera da Noruega, Leif Johan Sevland. O secretário de Energia, da Indústria Naval e do Petróleo, Wagner Victer, receberá os investidores e apresentará as oportunidades do Estado nas áreas de óleo e gás. A parceria entre o Estado e o governo norueguês, iniciada em 1999, já trouxe importantes investimentos para o Rio de Janeiro, como a instalação da sede da Statoil, maior companhia de gás e petróleo da Noruega, na capital fluminense, e a entrada do Grupo Aker-Kvaerner na construção naval brasileira, com a aquisição de 51% do estaleiro Promar, em Niterói. A Statoil é sócia da Petrobras na exploração de um bloco na Bacia de Jequitinhonha (BA). Victer acredita que surjam novas oportunidades de negócios entre os países, como a atração de investimentos em função das futuras plataformas P51 e P52, que têm projeto desenvolvido pela norueguesa Aker Maritime. A Petrobras, entretanto, anunciou no final do mês passado que irá reservar parte dos serviços que serão contratados para a construção das plataformas a fornecedores nacionais. Essa decisão vai contra os interesses de países como Estados Unidos, Japão, União Européia e a própria Noruega, que desejam a liberalização de todos os serviços no setor petrolífero brasileiro a partir de 2005. Segundo a proposta da Petrobras, as empresas vencedoras dos contratos avaliados em quase US$ 1 bilhão deveriam gastar 75% do valor contratual no País, enquanto 60% dos contratos para a montagem do casco e do convés de embarcações teriam de ser preenchidos por empresas nacionais. Segundo a avaliação dos países desenvolvidos, essa exigência seria uma barreira "indesejada" para um investidor internacional, se começar a ser copiada por outras empresas brasileiras. De fato, o setor de energia do Brasil é um dos mais cobiçados pelos países na Organização Mundial do Comércio (OMC). Mas os pedidos feitos pelos governos não significa que o Brasil terá que cumpri-los. Em março, os países farão suas ofertas sobre os setores que estariam prontos para serem liberalizados.