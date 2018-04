Missão do FMI chega a Brasília no dia 29 Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) chega na próxima terça-feira, a Brasília, para iniciar a primeira avaliação do acordo firmado em setembro do ano passado que assegurou um empréstimo de US$ 15 bilhões do fundo ao País. Formalmente, o Fundo considera esta a segunda avaliação, uma vez que em setembro, quando a missão de técnicos esteve no Brasil, o acordo havia sido renovado pouco dias antes. A missão que chega ao Brasil na próxima semana será chefiada pelo economista Lorenzo Peres e terá como foco o desempenho da economia brasileira no período de setembro a dezembro de 2001. Metas fiscais Segundo o representante do Fundo no Brasil, Rogério Zandamela, a equipe vai analisar os dados das metas indicativas e de desempenho estabelecidas no último acordo, basicamente os patamares para endividamento público e meta fiscal. Hoje, o conselho de administração do FMI, em Washington, deve examinar a avaliação concluída em setembro passado pelos técnicos do fundo, considerada oficialmente a primeira avaliação do atual acordo. Dos US$ 15 bilhões previstos no acordo, US$ 4,7 bilhões já foram sacados pelo Brasil no ano passado, para fazer frente às dificuldades enfrentadas pela economia brasileira com o agravamento da crise na Argentina e a alta do dólar.