Missão do FMI chega nesta segunda ao Brasil A missão do FMI que colherá informações para a segunda revisão do acordo firmado com o governo brasileiro deverá desembarcar nesta segunda-feira no Brasil, informa a Agência Brasil, agência oficial de notícias do governo. Os representantes do FMI terão na agenda diversos encontros com autoridades econômicas de Brasília, entre elas uma reunião com o ministro da Fazenda, Pedro Malan, prevista para terça-feira, ao meio-dia. O novo acordo com o FMI, que envolve uma quantia de US$ 15,7 bilhões, foi firmado em setembro do ano passado e termina no final de setembro deste ano. Desse total, o governo brasileiro já sacou US$ 4,7 bilhões. A aprovação, na última quarta-feira, pela diretoria do Fundo da primeira revisão do acordo liberou uma parcela adicional de US$ 448,28 milhões que estão disponíveis para saques do governo, informa a Agência Brasil. No último dia 24, o Ministério da Fazenda e o Fundo divulgaram o "Memorando de Política Econômica", documento que faz parte desta primeira revisão do acordo. O documento trouxe metas macroeconômicas indicativas para 2002, entre elas um crescimento econômico de 2,5% sobre o ano anterior, um superávit da balança comercial de US$ 6 bilhões e um déficit em conta corrente inferior a US$ 20 bilhões, além da previsão de ingresso de investimentos diretos de US$ 16 bilhões, considerada "conservadora" pela Fazenda.