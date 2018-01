Missão do FMI chega para reunião com Mantega A diretora do Departamento Fiscal do Fundo Monetário Internacional (FMI), Teresa Ter-Minassian, chegou no início da manhã de hoje ao Ministério do Planejamento, onde se reúne com o ministro Guido Mantega e técnicos do Departamento das Estatais. Na pauta do encontro, entre outros pontos, o projeto da Parceria Público-Privada (PPP), que tramita no Congresso Nacional. A proposta é uma tentativa do governo de resolver os problemas de infra-estrutura do País com a ajuda da iniciativa privada para garantir "um crescimento sustentável ao longo dos anos". A missão do Fundo, que se encontra no Brasil para discutir com o governo brasileiro a elaboração de um projeto-piloto com a finalidade de aumentar e melhorar os gastos em infra-estrutura sem afetar o ajuste fiscal do País, reúne-se ainda na tarde de hoje com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Ao chegar ao prédio, Ter-Minassian informou que a missão do FMI fica no Brasil até o início da próxima semana.