Missão do FMI começa segunda revisão do acordo com o Brasil Um missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) começa nesta segunda-feira, em Brasília, a segunda revisão do acordo assinado com o governo no final do ano passado. Os técnicos vão analisar os indicadores da economia brasileira e avaliar o cumprimento das metas fiscais, mas toda a atenção estará voltada para as discussões do projeto piloto que vai examinar a possibilidade de retirar investimentos em infra-estrutura com retorno econômico do cálculo do superávit primário das contas públicas, conforme acerto feito entre a direção do fundo e o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Alguns técnicos do FMI começaram a chegar ao País na semana passada. Segundo assessores do Ministério da Fazenda, o chefe da missão, Charles Collyns tem reunião agendada com Palocci para esta terça-feira, encontro que poderá ser antecipado para hoje. Oficialmente, o FMI informa que a missão tratará apenas da revisão do acordo e que uma outra equipe será enviada ao Brasil em breve para discutir a questão do superávit, mas fontes do governo deixaram claro que o projeto piloto também fará parte agora da pauta de discussões. Não se espera, porém, nenhuma decisão. A missão do Fundo chega ao Brasil com boa parte dos indicadores econômicos referente ao primeiro trimestre já divulgados. O principal compromisso do acordo, a manuitenção de um expressivo superávit fiscal, foi cumprido com folga pelo governo. No primeiro trimestre, o saldo acumulado nas contas do setor público (União, Estados, municípios e empresas estatais) ficou R$ 6 bilhões além da meta acertada com o organismo.